Spread BTP/Bund a 197 punti base

11/03/2020 09:47

Il rendimento del BTP *decennale italiano cede 8 punti base stamane e si porta all'1,22% mentre lo yield del corrispondente *Bund tedesco cresce di 5 punti base e si riporta a quota -0,75 per cento. Lo spread BTP/Bund si comprime dunque a 197 punti base. Durante i primi scambi anche lo yield dell'Oat francese segna un rialzo di 4 punti base a quota -0,27 per cento, mentre quello del corrispondente Bono spagnolo balza di 10 punti base e torna allo 0,41 per cento.

Ieri sera Ministero della Salute e Protezione Civile hanno diffuso i dati aggiornati del contagio del Coronavirus: casi totali in crescita a 10149; 8514 le persone positive al virus; 1004 le persone guarite; 631 i deceduti da confermare (per la causa effettiva del decesso) a cura dell'Istituto Superiore della Sanità.



I pazienti ricoverati con sintomi sono 5038, in terapia intensiva 877, mentre 2599 si trovano in isolamento domiciliare. In Lombardia *i casi totali salgono a 5791, di cui 3319 ricoverati con sintomi e 466 in terapia intensiva. La *Regione ha chiesto al governo, in coordinazione con i partiti dell'opposizione e con il Veneto, una chiusura totale delle attività per 15 giorni comprendendo nel novero anche il trasporto pubblico totale ed escludendo in pratica dallo stop soltanto generi alimentari, beni di prima necessità, farmacie e servizi essenziali.



Il *governo *si è detto pronto a valutare misure più dure.

L'esecutivo di Roma starebbe intanto per proporre interventi ancora più corposi sul fronte economico portando a 12-13 miliardi di euro il costo delle manovre anti-virus con un deficit pronto a sfiorare il 2,9% del Pil, soltanto in termini di saldo strutturale.

Il saldo netto sarebbe ancora maggiore visto che il balzo dai precedenti 6,35 miliardi che in termini di saldo netto significavano deficit per 7,5 miliardi. Stamane si dovrebbe riunire un nuovo consiglio dei ministri.

Si ipotizzano nuove assunzioni massive di operatori sanitari, tra medici e infermieri le regioni ne avrebbero chieste al Ministero della Salute 20 mila: il 12% dei contagiati oggi sono medici e infermieri dunque l'emergenza è lampante e a fronte del rischio di allargamento dei contagi alle più fragili strutture del Meridione italiano persino prospettica.



Ovviament nel paniere delle misure forti acquisti già in corso di dispositivi e prodotti di protezione, diagnosi e terapia. Si valutano però anche interventi di rilievo sulla cassa integrazione, eventualmente anche retroattiva fino al 23 settembre e la reintroduzione della Cigd per lavoratori e imprese prive di ammortizzatori ordinari, o che li hanno esauriti.

Il *Fondo di integrazione salariale *potrebbe vedere un impiego più ampio. Si ragiona anche su misure di liquidità per le imprese e di garanzie pubbliche per scongiurare fallimenti e disoccupazione.

La *Commissione Europea *ha promesso interventi da 25 miliardi di euro.

In Francia, Germania, Spagna, Regno Unito e nel resto del mondo crescono i contagi e i timori di epidemie simili a quella italiana.



La* Banca d'Inghilterra *ha già tagliato di 50 punti base i tassi allo 0,25% e introdotto misure di finanziamento tese al sostegno bancario delle PMI. Si guarda con attenzione alla riunione della *Bce *di domani sulle cui inevitabili misure i pareri sono comunque discordi (si monitorano gli orientamenti sui tassi di rifinanziamento principali, sui tassi di deposito, sugli acquisti di asset pubblici o privati, sui TLTRO).

(GD - www.ftaonline.com)

Fonte: News Trend Online