Spread BTP/Bund a 230 punti base, cauto ottimismo sul sovereign

Ancora cauti acquisti sui titoli di Stato italiani con il rendimento del *BTP *decennale che cede 3 punti base e si riporta all'1,83%, mentre lo yield del corrispondente *Bund *tedesco si mantiene a quota -0,47%. Lo *spread *si pone dunque a 230 punti base e gli acquisti prevalgono in generale sul sovereign UE.



Il presidente francese Emmanuel *Macron *ha chiesto all'Europa un piano per la ripresa con uno strumento di debito comune e fornisca una risposta unitaria in un momento decisivo, una risposta senza la quale la stessa Europa rischierebbe di collassare politicamente sotto il peso degli emergenti populismi.





Intanto in *Italia *è più vivo che mai il dibattito sulla *Fase 2 *tra pressioni per le riaperture controllate da parte di Lombardia e Veneto, frenate di sindacati ed epidemiologi, dibattiti politici e tecnici, mentre proseguono i lavori di diverse task force nazionali e regionali.

Il governo si riunirà lunedì prossimo 20 aprile per valutare la situazione e le manovre finanziarie da effettuare per gestire la crisi e la cosiddetta Fase 2.



Secondo indiscrezioni de la Repubblica l'esecutivo valuterebbe riaperture in sicurezza anche per il prossimo 22 aprile, circola intanto pure la data del 4 maggio per la riapertura in piena sicurezza in Lombardia. All'attenzione i settori della moda, dell'auto, della pelle, dei mobili, ma sono poche ancora le certezze sulle riaperture, nonostante il meccanismo del silenzio-assenso nelle comunicazioni alle prefetture abbia probabilmente consentito già il riavvio di migliaia di imprese, al punto che una circolare del Viminale ha chiesto controlli più rapidi ed efficaci in tutto il Paese.





Già lo scorso 9 aprile in conferenza stampa il presidente della Regione Veneto Luca Zaia aveva dichiarato l'impressione che almeno il 60% delle imprese venete fosse già aperto con il meccanismo del silenzio-assenso e che il vero problema fosse la sicurezza (le mascherine ad esempio) sui posti di lavoro.



Il Ministero dell'Economia italiano ha preannunciato un *nuovo BTP Italia *dedicato alla crisi sanitaria.

Intanto anche gli Stati Uniti, nonostante i crescenti contagi, ragionano a detta del presidente Donald Trump su una Fase 2 che potrebbe essere asimmetrica sul territorio nazionale.

