Spread sostanzialmente stabile a 177 punti, ma in Europa e in Italia si lavora su più fronti

Sostanzialmente stabile l'andamento dei titoli del debito sovrano europeo stamane, nel contesto di molteplici istanze che provengono dall'economia reale, dai policy maker, dal dibattito politico. Il rendimento del *BTP *decennale italiano segna un rialzo di un punto base all'1,29% mentre lo yield del *Bund *tedesco cede un punto base a quota -0,47 per cento.

Lo *spread *si pone dunque a 177 punti base.

Sul fronte macroeconomico la seduta si è aperta con dati positivi dal PMI manifatturiero cinese *(50,9 punti a giugno contro attese a 50,4 e un dato precedente a 50,6 punti).

La produzione industriale giapponese* ha invece mostrato un calo dell'8,4% a maggio (atteso un -5,6% ma il dato precedente era del -9,8%).





In linea con le attese il -4,1% del *Pil spagnolo *del primo trimestre.

Va evidenziato il messaggio congiunto di Francia e Germania *in favore di una soluzione europea del progetto da 750 miliardi di euro *sul Recovery Fund *già ai prossimi incontri del 17 e 18 luglio 2020. Sia Parigi che Berlino hanno molto in gioco.



La *Germania *avvierà la propria guida del Semestre Europeo con il mese di luglio e ha bisogno di confermare la propria leadership con un successo negoziale che allontani i perduranti dubbi sulla tempestività della reazione UE alla pandemia.

Il presidente francese Emmanuel *Macron, reduce da una tornata elettorale amministrativa che ha visto una debacle del suo partito En Marche! a favore dei verdi e dell'estrema destra, deve dimostrare anche in patria che la sua guida ha un peso importante in Europa.





In Italia *si riaccende il dibattito sul *MES, con il Pd che preme su una pronta richiesta del fondo che ancora nessuno ha attivato in Europa nella nuova versione e M5S che mantiene la propria bocciatura dello strumento. Al premier Giuseppe Conte, che ha già detto in passato di volere portare in Parlamento la decisione, la difficile ricerca di un equilibrio in un periodo di ferventi lavori sul DL Semplificazioni del quale diversi spunti sono trapelati sulla stampa.



Al contempo il ministero dell'Economia rimane attivo su diversi fronti caldi, dal salvataggio della Banca Popolare di Bari, alla cessione dei crediti deteriorati di MPS *per circa 8 miliardi di euro (la bad bank che coinvolge la AMCO del Tesoro operativa anche nel caso della Pop di Bari).





Se si aggiungono il dossier *Alitalia, dove è stato deciso il nuovo vertice guidato da Francesco Caio e da Fabio Lazzerini, si comprende quanto vario sia il piano complesso di interventi dell'esecutivo in questa fase.

Da evidenziare, come ha fatto il quotidiano MF di stamane, che il governo tedesco ha inviato un'importante missiva alla *Corte di Karlsruhe *ripetendo a più riprese, con il supporto di documenti ufficiali della Bce, che gli interventi della Banca centrale sono "proporzionati" e disinnescando in qualche maniera il pericolo che i giudici tedeschi bloccassero la partecipazione della Bundesbank agli interventi di acquisti di asset sotto il cappello della Bce.



Lo stesso giudice della corte di Karlsruhe Peter Huber ha dichiarato alla Frankfurter Allgemeine Zeitung che a questo punto la decisione toccherà solo alla Bundesbank e che quindi la Corte Costituzionale federale non è più coinvolta nel caso: questo rischio sarebbe stato dunque allontanato in coerenza con la politica europea del governo federale tedesco.

