Ubi Banca, la lista di Intesa per il board

Facendo seguito alla pubblicazione in data 4 settembre 2020 dell'avviso di convocazione dell'Assemblea dei Soci di* UBI Banca* S.p.A. (la "Banca"), in unica convocazione, per il 15 ottobre 2020, si comunica che,in data 18 settembre 2020, il socio Intesa Sanpaolo *S.p.A., titolare di n.1.031.958.027 azionidella Banca (pari al 90,18% del capitale sociale) alla data del 16 settembre 2020, ha depositato una lista di *quindici candidati per la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione per gli esercizi 2020/2021/2022.





In conformità alle disposizioni statutarie della Banca,nella Sezione 1 della lista presentata sono stati indicati dieci candidati alla carica di Consigliere di Amministrazione, nella Sezione 2 cinque candidati alla carica di Consigliere di Amministrazione e componente del Comitato per il Controllo sulla Gestione, tutti ordinati con numerazione progressiva in ciascuna sezione.



Sezione 1 –Componenti Consiglio di Amministrazione

**Paolo Maria Vittorio Grandi Presidente

Bruno Picca Vice Presidente

Gaetano Miccichè Consigliere Delegato

Paola Angeletti

Laura Vigano'

Giovanni Boccolini

Giuseppe Attana'

Anna Simioni

Felice Scalvini

Alessandra Vitali Rosati

Sezione 2 – Componenti Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione

Luigi Arturo Bianchi Presidente del Comitato per il Controllo sulla Gestione

Stefania Mancino

Cristina Flaim

Mario Ciaccia

Marialuisa Cicognani

Si informa che la suddetta lista, corredata della documentazione prevista dalla normativa vigente, viene resa disponibile presso la sede sociale e pubblicata sul sito internet della Banca (www.ubibanca.it -Sezione Soci -Assemblea e comunicazioni ai Soci-Assemblea dei Soci ottobre 2020) nonché sul meccanismo di stoccaggio denominato "1info" (www.1info.it), nel rispetto dei termini e delle modalità previsti dalla normativa.





Alla data di scadenza del termine previsto per la presentazione delle liste, la sopraindicata lista presentata dal socio Intesa Sanpaolo S.p.A risulta essere l'unica lista depositata per la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestioneper il triennio 2020/2021/2022.

Pertanto, ai sensi dell'art.

22, comma 6 dello Statuto sociale, gli Azionisti che rappresentano da soli, o insieme ad altri Azionisti, almeno lo 0,5% del capitale sociale della Banca possono presentare leproprie liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione, corredate dalla documentazione richiesta dalle disposizioni, anche statutarie, applicabili,secondo le seguenti modalità:

(i) in originale presso la "Funzione Corporate Affairs" della Banca, in Bergamo Piazza Vittorio Veneto n.



8, entro – quale termine ultimo –le ore 17,00 del 24settembre 2020;

(ii) trasmissione a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo "soci.comunicazioni@pecgruppoubi.it", allegando i documenti in formato PDF, sempreché il soggetto depositante, anche se persona giuridica, utilizzi una propria casella di posta elettronica certificata o, in mancanza, sottoscriva il documento informatico (PDF) con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, entro –quale termine ultimo –il 24settembre 2020.

Si rammenta che le eventuali liste presentate saranno soggette alle forme di pubblicità previste dalla normativavigente.



In particolare,le liste saranno messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul meccanismo di stoccaggio autorizzato (all'indirizzo www.1info.it) e sul sito internet dellaBanca (www.ubibanca.it -Sezione Soci -Assemblea e comunicazioni ai Soci -Assemblea dei Soci ottobre 2020)

