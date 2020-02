Wall Street rimbalza

03/02/2020 16:31

La Borsa di New York ha aperto la prima seduta del mese di febbraio in rialzo. Il Dow Jones guadagna lo 0,6%, l'S&P 500 lo 0,6% e il Nasdaq Composite lo 0,4%. Wall Street, reduce dal sell-off di venerdì causato dall'epidemia di coronavirus, si avvantaggia delle misure di stimolo all'economia annunciate dalla Banca centrale cinese.



Tra i titoli in evidenza Sysco Corporation -5%. Il gruppo della ristorazione collettiva ha registrato nel secondo trimestre un giro d'affari in crescita dell'1,8% a 15,03 miliardi di dollari. Il dato è inferiore alle attese degli analisti (consensus 15,09 miliardi).

ON Semiconductor -13%.



Il gruppo dei semiconduttori ha chiuso il quarto trimestre con un utile per azione adjusted a 0,30 dollari, 2 centesimi in meno del previsto (consensus 0,32 dollari).

Gilead +4%. Il vaccino remdesivir del gruppo biofarmaceutico sarà sperimentato sui pazienti affetti da coronavirus.



Sul fronte macroeconomico Markit ha reso noto che nel mese di gennaio l'Indice IHS PMI Manifatturiero e' sceso a 51,9 punti da 52,4 punti del mese precedente, sebbene al di sopra della stima flash pari a 51,7 punti.Il calo è imputabile a un calo delle esportazioni.L'Institute for Supply Management ha reso noto che nel mese di gennaio l'Indice ISM Manifatturiero è salito a 50,9 punti dai 47,8 punti registrati a dicembre. Il dato e' risultato superiore alle attese degli analisti che avevano stimato un valore pari a 48,5 punti.Il Census Bureau reso noto che la spesa per le costruzioni e' scesa dello 0,2% a dicembre dopo essere cresciuta dello 0,7% a novembre (dato rivisto da +0,6%), deludendo le attese degli economisti fissate su un incremento dello 0,5%.

