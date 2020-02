Zona Euro: a febbraio indice Sentix scende a +5,2 punti

10/02/2020 10:35

Mentre all'inizio dell'anno c'era ancora un chiaro scenario di ripresa per l'economia globale, lo scoppio del coronavirus in Cina ha cambiato significativamente la situazione. Per il momento tuttavia gli effetti sull'economia sono stati relativamente limitati a livello globale, anche se sono significativi per la Cina.

La forza degli Stati Uniti sta aiutando l'economia globale. Nella zona euro, l'indice economico è sceso moderatamente a 5,2 punti dopo tre aumenti consecutivi.Anche in Germania, sebbene l'economia dipenda dal commercio globale e dall'economia asiatica, gli investitori sono ancora relativamente rilassati.



L'indice complessivo è diminuito di soli 2,1 punti.Il virus grava invece sull'economia cinese. Qui gli effetti sono molto più forti e l'indice per l'Asia, escluso il Giappone, è sceso significativamente di 11,3 punti. Tuttavia, gli investitori non si aspettano effetti di vasta portata, anche grazie alla forza degli Stati Uniti.

(CC - www.ftaonline.com)

Fonte: News Trend Online