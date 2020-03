Zona Euro: a marzo indice Sentix crolla a -17,1 punti

Ancora performance fortemente negative per Piazza Affari e i maggiori listini azionari europei: FTSE MIB -8,55%, FTSE Italia All share -8,17%, FTSE Italia Mid Cap -5,45% e FTSE Italia Star -5,64 per cento..... ULTIME NEWS - 09/03/2020 10:28

La diffusione globale del nuovo virus corona sta facendo precipitare l'economia mondiale nella recessione. Mai prima d'ora i dati economici di sentix sono crollati così rapidamente in tutte le regioni del mondo nel giro di un mese. L'indice generale scende da 5,2% punti a -17,1 punti. L'indice globale economico globale scende da +8,1 a -12 punti. Mai prima d'ora un crollo così fortemente sincronizzato dell'economia globale è stato misurabile nei nostri dati. Questo colloca l'attuale crisi in una catena senza gloria: Lehman (2008), Fukushima (2011) e la crisi del credito petrolifero (2016).

