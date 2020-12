Tobin tax 2021: scopri quali sono le azioni esenti!

20/12/2020 07:30

Come ogni anno, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha aggiornato l'elenco delle società quotate su Borsa Italiana che sono esenti dalla "Italian financial transaction tax", meglio nota come “Tobin tax”, per l'anno 2021.

Prima di procedere all’elenco delle società esenti da questa imposta, è doveroso fare un passo indietro e dipingere il quadro della situazione per permettere anche ad un neofita che muove i primi passi a piazza Affari di comprendere le finalità e le implicazioni di questo articolo.

L’imposta sulle transazioni finanziarie (“Italian financial transaction tax”), chiamata errroneamente anche "Tobin tax", colpisce le azioni italiane e i prodotti derivati che hanno come sottostante prodotti (indici o azioni) italiani.

Per quanto riguarda le azioni sono colpite solo le transazioni multiday che coinvolgono titoli emessi da società residenti sul territorio italiano e che abbiano una capitalizzazione di borsa superiore ai 500 milioni di euro.

L'imposta ammonta allo 0,10% del controvalore dell'operazione e si applica solo alle transazioni in acquisto (non si paga quindi sulle vendite).

Se l’operazione è short (vendita allo scoperto) l’imposta sarà quindi applicata nel momento dell’acquisto e quindi nel momento in cui è ricoperta la posizione ribassista.

Questa tassa è a carico sia dei residenti che dei non resistenti (investitori stranieri).

Per quanto riguarda i prodotti derivati, l’applicazione è diversa rispetto alle azioni.

La tassa sui derivati infatti si applica sia alle operazioni intraday che multiday e sia sulle operazioni di acquisto che in vendita, a patto che abbiano come sottostante un prodotto "italiano", ad esempio l’indice Ftse Mib oppure le azioni italiane con capitalizzazione superiore ai 500 milioni.

L’imposta sui derivati ha un importo fisso ma calcolato in base allo strumento ed al valore del contratto, come illustrato nell’immagine sottostante:

Ad oggi, sono quindi escluse da questa tassa:

operazioni intraday, ossia tutte le operazioni che vengono aperte e chiuse entro la fine della stessa sessione di contrattazione;

azioni di società italiane con una capitalizzazione di borsa inferiore ai 500 milioni di euro;

società italiane con residenza estera;

azioni estere, anche se quotate in Italia al Mta International;

obbligazioni.

Entrando nel dettaglio, le azioni delle società quotate su Borsa Italiana ma esentate dalla Tobin tax nel corso del 2021 in virtù della loro sede estera sono:

BB Biotech

FCA (Fiat)

Ferrari

Exor

Cnh industrial

STMicroelectronics

Tenaris

Le azioni delle società, quotate su Borsa Italiana Azioni, esentate dalla tassa sulle transazioni finanziarie in virtù di una capitalizzazione inferiore ai 500 milioni di euro sono:

4AIM SICAF

ABITARE IN

ACOTEL GROUP

ACSM-AGAM

AEDES

AEFFE

AEROPORTO GUGLIELMO MARCONI DI BOLOGNA

AGATOS

ALERION CLEANPOWER

ALFIO BARDOLLA

ALGOWATT

ALKEMY

AMBIENTHESIS

AMBROMOBILIARE

AMM

AQUAFIL

ARTERRA BIOSCIENCE

ASKOLL EVA

ASSITECA

ASTALDI

AUTOSTRADE MERIDIONALI

AVIO

B&C SPEAKERS

BANCA AGRICOLA POPOLARE DI RAGUSA

BANCA DI IMOLA

BANCA FINNAT

BANCA IFIS

BANCA INTERMOBILIARE

BANCA MACERATA

BANCA POPOLARE CORTONA

BANCA POPOLARE DEL LAZIO

BANCA POPOLARE DI FONDI

BANCA POPOLARE DI FRUSINATE

BANCA POPOLARE DI PUGLIA E BASILICATA

BANCA POPOLARE LAJATICO

BANCA POPOLARE PUGLIESE

BANCA POPOLARE SANT'ANGELO

BANCA POPOLARE VALCONCA

BANCA PROFILO

BANCA SELLA

BANCA SISTEMA

BANCA VALSABBINA

BANCO DI DESIO E BRIANZA

BASICNET

BASTOGI

BCA POPOLARE DI BARI

BE

BEGHELLI

BIALETTI INDUSTRIE

BIANCAMANO

BIESSE

BIOERA

BLUE FINANCIAL COMMUNICATION

BORGOSESIA

BRIOSCHI

CAIRO COMMUNICATION

CALEFFI

CALEIDO GROUP

CALTAGIRONE

CALTAGIRONE EDITORE

CAPITAL FOR PROGRESS SINGLE INVESTMENT

CARRARO

CASSIOPEA

CASTA DIVA GROUP

CDR ADVANCE CAPITAL

CELLULARLINE

CEMBRE

CENTRALE DEL LATTE D'ITALIA

CFT

CHL

CIRCLE

CIVIBANK

CLABO

CLASS EDITORI

CLEANBNB

COIMA RES

COMER INDUSTRIES

COMPAGNIA IMMOBILIARE AZIONARIA

CONAFI

CONFINVEST

COPERNICO

COSTAMP GROUP

COVER 50

CR CENTO

CROWDFUNDME

CSP INTERNATIONAL

CULTI MILANO

CY4GATE

CYBEROO

DBA GROUP

DEA CAPITAL

DHH

DIGITAL BROS

DIGITAL MAGICS

DIGITAL VALUE

DIGITAL360

DIGITOUCH

DOXEE

ECOSUNTEK

EDILIZIACROBATICA

EDISON RSP

EEMS

EL EN

ELES

ELETTRA INVESTIMENTI

ELICA

EMAK

ENERGICA MOTOR COMPANY

ENERTRONICA SANTERNO

ENERVIT

EPRICE

EQUITA GROUP

ESAUTOMOTION

ESI

ESPRINET

EUKEDOS

EURO COSMETIC

EUROTECH

EXPERT SYSTEM

EXPRIVIA

FABILIA

FARMAE

FENIX ENTERTAINMENT

FERVI

FIDIA

FIERA MILANO

FILA

FINE FOODS & PHARMACEUTICALS NTM

FINLOGIC

FIRST CAPITAL

FNM

FOPE

FOS

FRANCHI UMBERTO MARMI

FRENDY ENERGY

FRIULCHEM

FULLSIX

GABETTI PROPERTY SOLUTIONS

GAMBERO ROSSO

GAROFALO HEALTH CARE

GAS PLUS

GEFRAN

GEL

GEOX

GEQUITY

GIBUS

GIGLIO GROUP

GIORGIO FEDON

GISMONDI 1754

GO INTERNET

GPI

GRIFAL

GUALA CLOSURES

HEALTH ITALIA

H-FARM

I GRANDI VIAGGI

IERVOLINO ENTERTAINMENT

IGD - IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZIONE

IL SOLE 24 ORE

ILLA

ILPRA

IMMSI

IMVEST

INDEL B

INDUSTRIE CHIMICHE FORESTALI

INIZIATIVE BRESCIANE

INNOVATEC

INTEK GROUP

INTRED

IRCE

ISAGRO

IT WAY

ITALIA INDEPENDENT

ITALIAN EXHIBITION GROUP

ITALIAN WINE BRANDS

KI GROUP

KOLINPHARMA

LA CASSA DI RAVENNA

LA DORIA

LABOMAR

LANDI RENZO

LAZIO

LEONE FILM GROUP

LONGINO&CARDENAL

LUCISANO MEDIA GROUP

LUVE

LVENTURE GROUP

MAILUP

MAIRE TECNIMONT

MAPS

MARZOCCHI POMPE

MASI AGRICOLA

MASSIMO ZANETTI BEVERAGE

MATICA FINTEC

MITTEL

MONDADORI EDITORE

MONDO TV

MONNALISA

MONRIF

NEODECORTECH

NEOSPERIENCE

NET INSURANCE

NETWEEK

NEWLAT FOOD

NEWRON PHARMACEUTICALS

NOTORIOUS PICTURES

NOVA RE

NVP

OFFICINA STELLARE

OLIDATA

OPENJOBMETIS

ORSERO

OSAI AUTOMATION SYSTEM

OVS

PANARIAGROUP INDUSTRIE CERAMICHE

PATTERN

PHARMANUTRA

PIERREL

PININFARINA

PIOVAN

PIQUADRO

PITECO li>

PLC

POLIGRAFICA S FAUSTINO

POLIGRAFICI PRINTING

PORTALE SARDEGNA

PORTOBELLO

POWERSOFT

PRIMA INDUSTRIE

PRISMI

PROMOTICA

RADICI

RATTI

RCS MEDIAGROUP

RELATECH

RENERGETICA

RENO DE MEDICI

RESTART

RETELIT

RETI

RISANAMENTO

ROMA

ROSETTI MARINO

ROSSS

SABAF

SAES GETTERS

SAFILO GROUP

SALCEF GROUP

SARAS

SCIUKER FRAMES

SEBINO

SERI INDUSTRIAL

SERVIZI ITALIA

SG COMPANY

SHEDIR PHARMA GROUP

SICIT GROUP

SIRIO

SIT

SITI - B&T

SOCIETA' EDITORIALE IL FATTO

SOFTEC

SOGEFI

SOLULIONS CAPITAL MANAGEMENT SIM

SOMEC

SOSTRAVEL.COM

SOURCESENSE

TAS

TECHEDGE

TECMA SOLUTIONS

TELESIA

TESMEC

TISCALI

TITANMET

TOSCANA AEROPORTI

TPS

TRAWELL CO

TRENDEVICE

TREVI FIN INDUSTRIALE

TRIBOO

TXT

UCAPITAL24

UNIDATA

UNIEURO

VALSOIA

VETRYA

VIANINI

VIMI FASTENERS

VISIBILIA EDITORE

VOLKSBANK BANCA POPOLARE ALTO ADIGE

WEBSOLUTE

WIIT

WM CAPITAL

ZUCCHI

