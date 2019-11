Aumenta lo scenario di un taglio della BNS, USD in calo

01/11/2019 14:16

L’IPC svizzero si contrae in ottobre, creando le basi per un taglio dei tassi da parte della BNS

By Arnaud Masset

L'inflazione complessiva della Svizzera ha mancato ampiamente le aspettative a ottobre.L'indice dei prezzi al consumo si è contratto dello 0,3% a / a, a seguito di una diminuzione dello 0,1% nel mese precedente, mentre gli operatori di mercato hanno anticipato una lettura piatta.Questa è la cifra più bassa da novembre 2016, quando l'economia globale si stava riprendendo dal crollo del 2014-2016.Analogamente, l'indicatore nucleo, che esclude i componenti più volatili come i prodotti energetici, è sceso a +0,2% a / a, al di sotto delle aspettative del mercato dello 0,4%.L'EUR/CHF si muove a mala pena mentre sale leggermente a 1.1014, segnando il massimo della giornata, in previsione di condizioni monetarie più accomodanti in Svizzera.

Osservando i dettagli del rapporto, si nota che la maggior parte della pressione al ribasso sui prezzi proviene da cibo e bevande analcoliche e ristoranti e alloggi in hotel, che si sono contratti rispettivamente di -1% m / m, -0,5% m / m, -0,105% e -0,05% alla variazione mensile totale.Si è anche notato che su base annua, la maggior parte della pressione negativa proveniva da prodotti importati, suggerendo che il costante apprezzamento del franco svizzero da aprile 2018 è responsabile di questa tendenza negativa.

I segnali indicano che l'economia svizzera sta attraversando una fase debole sullo sfondo di un rallentamento dell'economia tedesca, la persistente incertezza della guerra commerciale e la forza continua del franco svizzero.Nonostante un solido tasso di crescita del 2,8% a / a nel 2018, l'economia dovrebbe rallentare notevolmente nel 2019.Dopo aver aumentato solo dello 0,4% q / q nel primo trimestre e dello 0,3% nel 2 ° trimestre, il PIL dovrebbe aumentare solo dello 0,1% nel terzo trimestre.

Ovviamente, questo crollo dell'inflazione solo si potrebbe aggiungere al caso di un ulteriore allentamento monetario da parte della BNS.Da luglio, la banca centrale svizzera ha iniziato a intervenire nel mercato FX per rallentare l'apprezzamento dello Swissie poiché i depositi a vista totali detenuti mentre dalla BNS è passato da 579 miliardi a 592 miliardi.Tuttavia, ciò potrebbe non essere sufficiente poiché le banche centrali di tutto il mondo stanno tagliando costantemente i tassi di interesse, se non rilanciando programmi di allentamento quantitativo (ad esempio la BCE e la Fed) nel tentativo di rilanciare la pressione inflazionistica e stimolare la crescita (e svalutare la loro valuta, per inciso).In tale contesto, la BNS deve essere pronta a ridurre ulteriormente il tasso di interesse.L'annuncio del nuovo sistema di livelli, che sta entrando in vigore oggi, è stato un primo passo verso tassi di interesse più bassi.In effetti, inizialmente, sembra che la BNS stia liberando la pressione consentendo alle banche di pagare un tasso negativo con meno depositi.Tuttavia, riteniamo che questo sia solo l'atto di apertura per ulteriori riduzioni dei tassi in quanto consente al sig.



Jordan di fare una dichiarazione agendo rumorosamente tramite la riduzione dei tassi, mentre allo stesso tempo avrà un effetto minore sulla redditività delle banche rispetto al nuovo sistema di livelli che consente alle banche di proteggere più denaro dai tassi negativi.

L'USD cade in vista del rapporto sull'occupazione

By Vincent Mivelaz

Il taglio aggressivo della Fed molto atteso, seguito dal rilascio negativo del PCE nucleo di settembre e del PMI di Chicago, hanno mantenuto gli investitori al margine in vista dei dati chiave sulla manodopera e sulla produzione che verranno rilasciati oggi.Considerando l'ultima dichiarazione del governatore della Fed, Jerome Powell e una debole propensione per i dati in arrivo, il biglietto verde dovrebbe diminuire leggermente.Sebbene abbia deciso di non ridurre i tassi di interesse, la Banca del Canada sembra anche più accomodante, ma non dovrebbe ridurre i suoi tassi entro il 2020, rendendo il Loonie la valuta più attraente del G10 grazie al suo vantaggio sui tassi di interesse.

Il centro dell'attenzione ora ruota sui dati sulla disoccupazione di ottobre che verranno pubblicati oggi, i quali dovrebbero stare al 3,60% (precedenti:3,50%), poiché lo sciopero della General Motors durato 40 giorni, lanciato a metà settembre con un totale di 46000 dipendenti GM in sciopero a ottobre e classificati come disoccupati, dovrebbe pesare sulla misura e sui dati della produzione.Nonostante le deludenti cifre PMI di ottobre a Chicago a 43.2 (precedente:47,1; consenso:48), il più basso da dicembre 2015 a causa delle crescenti incertezze relative agli impianti Boeing situati nella regione, i dati di produzione ISM dovrebbero migliorare dal range di settembre di 47.8, sebbene dovrebbe rimanere nel territorio di contrazione.Tuttavia, va tenuto presente che quest'ultimo non avrà un impatto significativo sulla valutazione economica della Fed dopo la riunione del FOMC di ieri, poiché considera il livello dei tassi attuale appropriato per il futuro prevedibile tra crescita moderata e inflazione ridotta nell'intervallo del 2%.

A seguito dei rilasci, si prevede che l’USD/CAD si invertirà, avvicinandosi a 1.3135 dall'attuale 1.3167.

Autore: Swissquote Fonte: News Trend Online