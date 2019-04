La lira turca affonda di nuovo contro il dollaro

26/04/2019 08:00

La lira turca è scesa ieri al livello più basso dallo scorso ottobre contro il dollaro, dopo che la banca centrale ha accantonato il suo impegno ad aumentare i tassi di interesse, se necessario. La pausa nella stretta monetaria, al suo settimo mese, sta allontanando gli investitori dalle attività denominate in lire, complice l'inflazione a due cifre, l'influenza politica sull'indipendenza della banca centrale e le mosse inspiegabili sulle riserve valutarie.

La lira era scambiata a 5,9502 dollari alle 2:30 pm GMT, in calo del -1,5%.



Il calo mensile è invece pari al -7,0%. La mossa della banca centrale ha ulteriormente scosso la fiducia degli investitori nella Turchia, il cui crollo valutario, lo scorso anno, ha dato il via ad un sell-off delle valute emergenti di tutto il mondo.

La Commissione monetaria della banca di Ankara ha fatto cadere la sua promessa che "se necessario, si realizzeranno ulteriori inasprimenti monetari", affermando, invece, che le sue decisioni "saranno prese per mantenere l'inflazione in linea con il percorso mirato", una dichiarazione interpretata dagli investitori come molto dovish.



Il tasso di riferimento attuale è pari al 24,0%.

La valuta turca aveva perso il -36,0% contro il dollaro alla fine dell'anno scorso, mentre il paese cadeva in recessione a causa dell'aumento dell'inflazione, ai timori degli investitori sul controllo del presidente Recep Erdogan sulla banca centrale, alle lotte diplomatiche con gli Stati Uniti e all'allargamento del disavanzo delle partite correnti.

Ora, poiché il partito di Erdogan sembra aver perso le città chiave che da tempo erano sotto il suo controllo, molti analisti temono che il governo possa rinvigorire le politiche populiste, mantenendo bassi i tassi, nonostante il tasso di inflazione ufficiale sia pari a quasi il 20,0%.



Gli investitori rimangono, inoltre, perplessi per la mancanza di spiegazioni del governo circa i rapidi cali delle riserve estere, segnalando come la banca centrale si stia indebitando per sostenerle. La lira turca è stata classificata come la peggiore valuta emergente di questo mese. L'agenzia di rating Moody's si aspetta che l'economia turca si contragga del -2,0% nel 2019.

Fonte: News Trend Online