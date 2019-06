Borsa Italiana celebra oggi i 10 anni di FTSE MIB

Waqas Samad, CEO, FTSE Russell ha dichiarato: "Siamo felici di celebrare il decimo anniversario del FTSE MIB, l'indice di riferimento principale per il mercato azionario in Italia che rappresenta circa l'80% della capitalizzazione del mercato nazionale. Oggi le società che compongono l'intero paniere hanno una capitalizzazione di oltre 450 miliardi di euro. Continuiamo inoltre a registrare un crescente interesse da parte degli investitori che intendono lanciare nuovi prodotti usando come sottostante il FTSE MIB, indicatore rappresentativo dell'economia italiana".

Raffaele Jerusalmi, Amministratore Delegato di Borsa Italiana, ha detto: "Siamo molto felici di festeggiare oggi i 10 anni del FTSE MIB, il principale indice del nostro mercato che rappresenta le 40 società più liquide e capitalizzate. La scelta di calcolare l'intero set degli indici di Borsa attraverso un index provider di alto standing come FTSE Russell è stata presa innanzitutto per rendere il nostro mercato sempre più internazionale, con standard riconosciuti a livello globale. Il 94% dell'ammontare detenuto dagli investitori istituzionali è infatti estero con oltre 8.000 fondi e 1.700 case di investimento internazionali da 50 Paesi".

