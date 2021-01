Directa chiude un 2020 eccezionale

08/01/2021 11:54

Il 2020 per Directa è stato un anno caratterizzato da una crescita di volumi importante.

Sul mercato azionario italiano il numero di ordini eseguiti ha segnato un incremento di oltre il 40%, con una performance superiore a quella degli ordini eseguiti di Borsa Italiana (+ 35,8%).

I volumi intermediati hanno evidenziato un distacco ancora più eclatante, con una crescita del 17,4%, quasi doppia rispetto al mercato stesso, che ha realizzato un aumento del 9,6%. I mercati su cui si negoziano i principali futures hanno riportato un’espansione netta rispetto al 2019: Idem (+ 30,8%), Eurex (+ 38,8%) e CME (+ 42,9%).



Sui CFD quotati su L-MAX lo sviluppo è stato più contenuto ma pur sempre robusto, facendo segnare un + 23,2% del numero di contratti.

Il vero e proprio boom, che non ha eguali nella storia di Directa, è avvenuto sui mercati azionari USA, dove il numero complessivo di eseguiti è quasi quadruplicato, con un aumento finale del 273%.

Complessivamente gli ordini eseguiti sono aumentati del 53,3%.

I conti aperti al 31 dicembre 2020 sono cresciuti del 33,5% arrivando a 35.669.

Le banche convenzionate sono 160, erano 163 nel 2019: quest’anno sono avvenute due nuove convenzioni, una cessazione e alcuni accorpamenti.

L’ing.



Vincenzo Tedeschi, amministratore delegato di Directa Sim, ha dichiarato:

Il 2020 appena trascorso ha notevolmente favorito il settore del trading online: le persone, a causa dell’emergenza sanitaria, hanno velocemente incrementato il proprio approccio digitale a qualsiasi attività, e di conseguenza anche alla gestione dei risparmi.

Directa ha fatto meglio del mercato, ed il merito è dei suoi collaboratori, un team affiatato e professionale che ha saputo gestire l'emergenza pur assicurando elevati livelli qualitativi di servizio alla clientela. Il settore è in continua trasformazione, non tutti hanno superato indenni la tempesta; Directa invece si è rafforzata ed è ben posizionata per gestire al meglio le opportunità anche in questo 2021.

Directa Sim, fondata nel 1995 e operativa da marzo 1996, è il pioniere del trading online in Italia e uno dei primi broker entrati in attività nel mondo.



È nata per consentire agli investitori di operare direttamente sui mercati finanziari da PC, tablet e smartphone con esecuzione immediata degli ordini e costi ridotti. La sua clientela di riferimento è quella degli investitori consapevoli e indipendenti che, con Directa, possono operare in autonomia via Internet anche tramite smartphone sulle principali borse mondiali 24 ore su 24.

Fonte: News Trend Online