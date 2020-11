I Buy di oggi degli analisti da Acea a Unipol

20/11/2020 12:00

Equita assegna un buy a: Astm con target price di 27,20 euro (in scia all’aggiudicazione delle tratte della Salt, Liguria e Toscana, da parte del Ministero delle Infrastrutture), Banco Bpm con fair value di 2,20 euro (l’ad di Unipol ha dichiarato che sarebbe favorevole a una business combination con Bpm e Bper), Buzzi Unicem con prezzo obiettivo di 26,70 euro (approvata la conversione obbligatoria delle azioni di risparmio), Enel con target di 8,50 euro (la Corte dei Conti ha approvato il bilancio del gruppo sottolineando però la quota troppo bassa dello Stato, 23.6%, che rende Enel potenzialmente scalabile in caso di Opa), Leonardo con obiettivo di 9,20 euro in scia all’ipotesi collaborazione con Lockheed Martin per sviluppare un nuovo elicottero di taglia media per uso civile e militare, Nexi con fair value di 18 euro (Bloomberg conferma che BNP avrebbe iniziato il processo di vendita di Axepta), Snam con target di 5 euro (accordo per l’acquisto del 33% di De Nora, leader mondiale negli elettrodi), Terna con obiettivo di 7,30 euro in scia alla presentazione del nuovo business plan 2021-2025 e Unipol con fair value di 5,40 euro (completata l’emissione tap per 250 mln di euro di un green bond).

Intesa giudica buy: Acea con target price di 23,60 euro in scia al business plan al 2024, Leonardo con prezzo obiettivo di 6,20 euro, Rai Way con fair value di 6,50 euro (in liena con i target del business plan annunciato lo scorso marzo), Snam con target di 5,10 euro e Unipol con obiettivo di 4,60 euro.

Giudizio add inoltre per Banca Generali con fair value di 30,30 euro dopo la trimestrale e le guidance per i prossimi mesi, Banco Bpm con target di 1,64 euro e Generali con obiettivo di 17 euro, alzato dai precedenti 15,80 euro dopo l’investor day della compagnia.

Banca Akros valuta buy: Astm con target di 26 euro, Buzzi Unicem con obiettivo di 25 euro, Leonardo con fair value di 6,50 euro, Salcef con target di 13,80 euro dopo la trimestrale.

Giudizio inoltre accumulate per Nexi con obiettivo di 17,60 euro, Snam con target di 5,30 euro e Terna con fair value di 7 euro, migliorato dai precedenti 6,70 euro in scia alla diffusione del nuovo business plan al 2025.

Fidentiis giudica buy: Buzzi Unicem con obiettivo di 24-25 euro e Leonardo con fair value di 7-8 euro.

Mediobanca valuta outperform: Acea con target di 23,50 euro, Enel con obiettivo di 8,60 euro (Endesa investirà 34,5 mln di euro per lo sviluppo di un sito di storage di gas naturale liquido), Exor con fair value di 62 euro dopo la trimestrale di Partner Re, Inwit con target di 13,40 euro (la connettività 5G indoor sarà fondamentale per lo sviluppo dell’Industria 4.0), Pharmanutra con obiettivo di 28,40 euro (siglati accordi di distribuzione in Grecia, Cipro e Isole Mauritius) e Telecom Italia con target di 0,63 euro.

Exane assegna un buy a: Nexi con target price di 1,90 euro (inizio copertura titolo).

Giudizio outperform inoltre per Intesa SanPaolo con prezzo obiettivo di 2,40 euro, migliorato dai precedenti 2,20 euro dopo la trimestrale e Unicredit con fair value di 9,80 euro, alzato dai precedenti 9,40 euro (più possibilista, secodo indiscrezioni sul dossier Mps).

Kepler Cheuvreux giudica buy: Exor con fair value di 70 euro, alzato dai precedenti 65 euro, Generali con target di 17,30 euro, migliorato dai precedenti 17 euro dopo l’investor day della compagnia e Snam con fair value di 4,90 euro.

Nexi con prezzo obiettivo di 23 euro.

Oddo Bhf valuta buy: Generali con fair value di 16,50 euro in scia alla conferma dei target per il 2021.

Autore: Finanzaoperativa.com Fonte: News Trend Online