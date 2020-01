I buy odierni da A2a a Telecom

27/01/2020 13:00

Banca Akros valuta buy: Avio con prezzo obiettivo di 18,50 euro (la Commissione europea ha prenotato in anticipo quattro nuovi lanci usando la prossima generazione del razzo Ariane 6), Fca con fair value di 17,50 euro dopo aver respinto le accuse di GM di ver corrotto lo United Auto Workers, il potente sindacato dei metalmeccanici americano e Iren con target price di 3,10 euro (raggiunto un accordo con Sidigas per acquisire la sua distribuzione retail di gas, forte di 55mila clienti).

Giudizio inoltre accumulate per Atlantia con obiettivo di 25 euro (secondo rumors il gruppo potrebbe vendere quote di minoranza in alcune società controllate), Banca Ifis con target di 17,50 euro, alzato dai precedenti 16 euro in scia alla presentazione del business plan 2020-2022, Fincantieri con fair value di 1,20 euro dopo aver siglato con il Ministero della Difesa del Qatar un protocollo d’intesa volto a rafforzare la partnership attraverso la valutazione e gli studi di nuove tecnologie e capacità, che potrebbero condurre all’acquisto di nuove navi già a partire da quest’anno, Poste Italiane con target di 12 euro, alzato dai precedenti 11 euro in scia a maggiori dettagli del piano strategico al 2022 ed Rcs MediaGroup con fair value di 1,32 euro (l’arbitrato tra Rcs, Cairo e Blackstone potrebbe essere concluso già il mese prossimo).

Equita giudica buy: A2a con prezzo obiettivo di 2 euro (secondo indiscrezioni stampa sarebbe in atto uno scontro con Hera in Veneto), Avio con target price di 16,80 euro, Enel con fair value di 7,50 euro, Fiera Milano con obiettivo di 5,85 euro e Italian Exhibition Group con target di 5,65 euro (Osservatorio Fiere: ottimismo sul 2020 e focus su aggregazioni), Gamenet con fair value di 15,20 euro (al via da oggi fino al 14 febbraio l’OPA sul titolo finalizzata al delisting) e Telecom Italia con prezzo obiettivo di 0,64 euro in scia al possibile ingresso dei fondi infrastrutturali nel veicolo della rete della rete in fibra di Tim.

Fidentiis valuta buy: Autogrill con fair value di 10,10/10,30 euro (esposizione marginale all’Asia, colpita da Coronavirus), CNH Industrial con target price di 13/14 euro in scia ai risultati preliminari del 2019 e alla guidance per l’esercizio in corso, Fca con prezzo obiettivo di 20/22 euro e Telecom Italia con fair value di 0,95/1,00 euro.

Mediobanca assegna un outperform a: Enel con prezzo obiettivo di 7,50 euro (Endesa offre incentivi al pre pensionamento a un terzo del proprio personale) e Garofalo Health Care con target price di 5,30 euro (a dicembre sono proseguite le tendenze al miglioramento della tempestività dei pagamenti regionali agli operatori sanitari).

Autore: Finanzaoperativa.com Fonte: News Trend Online