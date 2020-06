2 azioni che potrebbero farti diventare ricco

29/06/2020 21:54

La chiave per fare un sacco di soldi investendo sul mercato azionario è trovare quelle azioni a bassa capitalizzazione che diventeranno molto più grandi.

Due azioni che potrebbero farti diventare ricco

Volete trovare un'azienda con una capitalizzazione di mercato di 5 miliardi di dollari che un giorno supererà i 100 miliardi di dollari e continuerà ad andare avanti?

Adaptive Biotechnologies e Smartsheet hanno entrambi una valutazione di circa 5 miliardi di dollari.





Queste due società a piccola capitalizzazione hanno piattaforme che supporteranno un'incredibile crescita e ricchezza per gli anni a venire.

Adaptive Biotechnologies ( NASDAQ: ADPT )

In questo momento, ci sono persone che sono naturalmente immuni al COVID-19. Queste persone hanno contratto la malattia, ma non hanno mostrato alcun sintomo: non sarebbe bello sapere come è successo?

Adaptive Biotechnologies sta ora studiando queste persone per mappare la nostra risposta immunitaria al COVID-19.





Una volta compiuta questa impresa, saremo un passo avanti verso la ricerca di vaccini o cure per la malattia.

Adaptive Biotechnologies ritiene che il nostro sistema immunitario sia la chiave dell'assistenza sanitaria.

Ad esempio, l'idea generale dei vaccini è quella di rendere una persona immune da un virus.

Un vaccino in realtà introduce minuscole particelle di una malattia, di solito cellule deboli o morte, in modo da non ammalarti.

Il tuo corpo inizia naturalmente a produrre anticorpi per attaccare questa malattia e una volta che hai abbastanza anticorpi il tuo sistema immunitario ti impedirà di ammalarti.

Il nostro sistema immunitario non combatte solo gli invasori stranieri come virus o batteri, ma anche le cellule mutate, il cancro che può ucciderci dall'interno.

Adaptive Biotechnologies sta lavorando con Genentech, una divisione di Roche , per creare un nuovo paradigma terapeutico per le persone ammalate di cancro.

La società mapperà i recettori delle cellule T dei singoli pazienti e Genentech sarà in grado di identificare e produrre rapidamente un farmaco specifico per le esigenze di ciascun paziente.

Le due società stanno anche lavorando a farmaci "pronti all'uso" che funzionano sulla base di antigeni oncologici condivisi.

La capacità di Adaptive Biotechnologies di mappare il nostro sistema immunitario è molto più avanti di quello che fanno gli altri.

La società sta mappando 30 miliardi di recettori immunitari nel corpo umano e ha i diritti sui dati per 20 miliardi di quei recettori.

Il mercato non lo vede ancora, ma la scienza di Adaptive Biotechnologies è incredibilmente preziosa e il titolo azionario nel tempo avrà una valutazione di gran lunga superiore a quella odierna.

Smartsheet ( NYSE: SMAR )

Dall'IPO nel 2018, Smartsheet è cresciuto del 167% e ha realizzato questi numeri incredibili rendimenti aumentando i suoi ricavi del 50% ogni trimestre.

Smartsheet sta incrementando la sua popolarità con i suoi clienti e pe quanto alcuni abbonati abbandonino il gruppo, il numero complessivo mostra quanto sia popolare l'offerta di Smartsheet.

La società non ha solo rinnovato il 100% dei suoi abbonati rispetto allo scorso anno, ma ha aumentato il numero di abbonati del 32% rispetto alla base clienti esistente.

Smartsheet offre una piattaforma di lavoro dinamica che consente a più persone di collaborare su Internet.





Ciò che rende quest'azione così intrigante è che sempre più colletti bianchi lavorano da casa.

Per molte persone questa è una situazione temporanea dovuta al blocco COVID-19, ma ci sono molti vantaggi nel lavoro a distanza: crea grande flessibilità per i dipendenti e consente ai datori di lavoro di trovare i migliori lavoratori indipendentemente dal luogo geografico in cui si trovano.

In base ad una ricerca commissionata da Gartner si prevede che il 48% dei dipendenti lavorerà in remoto dopo la pandemia, rispetto al 30% che si registrava prima della stessa.

L'offerta di Smartsheet beneficerà di queste tendenze e un altro mercato importante per l'azienda è il governo federale.

Smartsheet ha ottenuto lo status autorizzato dal Programma federale di gestione dei rischi e delle autorizzazioni, o FedRAMP.

La società ha creato una piattaforma per i lavoratori governativi che consente ai dipendenti federali di collaborare in tempo reale tra le agenzie.

