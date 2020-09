3 azioni di valore da acquistare subito questo mese

Quanto ci vuole per la pensione? Quanti contributi servono per la pensione 2021? Quanti anni occorrono per la pensione 2020? Riforma pensione, novità?.... PRIMO PIANO - 01/09/2020 17:45

Intesa Sanpaolo si è mosso in linea con il Ftse Mib, diversamente da Unicredit che è stato più debole. La strategia di Jefferies per i due titoli..... PRIMO PIANO - 01/09/2020 20:08

Azioni di valore, non trappole di valore: ecco tre titoli da mettere in portafoglio senza titubanza alcuna..... PRIMO PIANO - 01/09/2020 20:55

L'anno scorso la società ha registrato un free cash flow di 7,6 miliardi di dollari, o 4,20 dollari per azione, che equivale a 10,5 volte il free cash flow per azione.

Per gli investitori che sono in grado di guardare oltre l'attività fondamentale di Altria, il titolo è una macchina che genera flussi finanziari.

Il titolo scambia a un multiplo basso, a circa 10 volte l'utile per azione previsto per il 2020 e ha un rendimento da dividendo del 7,9%.

Il titolo viene scambiato a 10 volte l'utile per azione previsto per il 2020, la crescita degli utili è del 17% quest'anno e quella del prossimo anno dovrebbe essere del 12%.

PulteGroup ha registrato un aumento del 77% degli ordini da parte di acquirenti di case per la prima volta e quel segmento rimane fondamentale per l'azienda.

PennyMac Financial Services è uno dei maggiori promotori e gestori di mutui negli Stati Uniti. La crisi del COVID-19 ha incoraggiato un massiccio sostegno monetario da parte della Federal Reserve, che ha portato a zero i tassi di interesse a breve termine e ha ricominciato ad acquistare titoli garantiti da ipoteca.

Come spiegato da Brent Nyitray, una delle firme di The Motley, il trucco è capire quali titoli sono di valore e quali sono trappole di valore.

Le azioni in questo momento hanno pochissima concorrenza dalle obbligazioni: chi vuole vincolare i propri soldi per 10 anni in un Treasury che paga lo 0,7%?

Trovare titoli di valore quando il mercato registra nuovi massimi e i tassi di interesse sono vicini allo zero non è un compito facile.

