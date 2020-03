4 azioni che rimpiangerai di non aver comprato in questo crollo

02/03/2020 08:00

Quella appena trascorsa è stata un'ottava da dimenticare a Wall Street, che ha vissuto la peggiore settimana da ottobre 2008.

L'origine di questo sell-off è da ricercare nel coronavirus che ha avuto origine a Wuhan, nella provincia cinese di Hubei.

Come ricorda Sean Williams, uno dei collaboratori di The Motley Fool, la storia insegna che i ribassi dei mercati azionari legati alla diffusione di malattie, tengono ad essere modesti e di breve durata.

La correzione delle Borse che si è avuta in passato in seguito alla SARS e all'Ebola è stata compresa tra il 6% e il 12% ed è stata archiviata nell'arco di settimane o di mesi.

In altre parole Sean Williams ritine che questo ribasso dell'azionario è quasi certamente un'occasione per acquistare titoli di grandi società ad un prezzo equo.

Williams ritiene che ti pentirai se non considererai l'inserimento in portafoglio di 4 titoli in particolare, sfruttando qualsiasi debolezza causata dal coronavirus.

Amazon.com (NASDAQ:AMZN)

Amazon in poche sedute ha perso oltre il 10% del suo valore, ma questo ribasso non è molto giustificato, considerando che il futuro del gruppo è il cloud computing e non la vendita al dettaglio.

Quest'ultima nel breve temrine potrebbe accusare una riduzione per via del coronavirus, ma bisogna ricordare che la maggior parte dei margini e del reddito operativo di Amazon deriva da Amazon Web Services.

Man mano che AWS diventerà una componente più ampia delle vendite totali, il flusso di cassa del gruppo fondato da Jeff Bezos esploderà.

Wall Street prevede che il flusso di cassa per azione di Amazon passerà dai 76 dollari per azione del 2010 ai 192 dollari nel 2023 e questo potrebbe facilmente portare il titolo a quotare 5.000 dollari entro quattro anni.

CVS Health (NYSE:CVS)

CVS Health, azienda Usa che possiede tra gli altri marchi anche CVS Pharmacy, una catena di farmacie al dettaglio, è sicuramente interessante anche perchè ha in programa di aprire 1.500 cliniche sanitarie HealthHUB negli Stati Uniti entro il 2021.

A rendere appetibile il titolo anche il fatto che l'acquisizione di Aetna, chiusa nel 2018, dovrebbe continuare a pagare dividendi.

A ciò si aggiunga che le sinergie di costo derivanti dal deal dovrebbero crescere quest'anno rispetto al 2019.





CVS Health è inoltre economico, visto che al momento tratta ad multiplo di 9 volte l'utile per azione, indubbiamente basso rispetto alla media degli ultimi cinque anni pari a 19.

Innovative Industrial Properties (NYSE:IIPR)

Innovative Industrial Properties è un titolo legato al mondo della marijuana, trattandosi di un fondo fiduciario per investimenti immobiliari.

In parole povere il fondo acquisisce fattorie e siti di trasformazione per la coltivazione di marijuana, quindi affitta questi beni per lunghi periodi di tempo.

Ciò consente all'azienda di intascare i proventi del canone di locazione da questi beni, nonché beneficiare di una modesta crescita organica, trasferendo aumenti annuali degli affitti e riscuotendo una commissione di gestione della proprietà legata a questa base di affitto in aumento.

Innovative Industrial Properties continua inoltre a beneficiare della mancanza di accesso ai servizi bancari di base da parte delle società di cannabis.

Finché la marijuana rimarrà una sostanza illecita a livello federale negli Stati Uniti, Innovative Industrial Properties rimarrà in una posizione molto vantaggiosa.

SSR Mining (NASDAQ: SSRM)

Quando gli investitori sono impauriti, come in questo momento, di solito corrono a caccia di beni rifugio come le obbligazionario o l'oro, ma nelle ultime settimane non stanno performando bene le azioni legate alle società minerarie e in particolare a quelle relativ al gold.

Non bisogna però ignorare quanti profitti extra un'azienda come SSR Mining potrebbe generare il prossimo anno e probabilmente anche più a lungo dei 12 mesi a venire.

Il gruppo è uno dei player più efficienti di medio livello nel suo settore e l'espansione nella miniera di Marigold, nel Nevada, dovrebbe portare ad un aumento della produzione del 20% entro il prossimo anno.

Nel frattempo, la miniera canadese Seabee ha prodotto risultati record ogni anno da quando è stata acquisita nel 2016.

Se l'oro dovesse mantenersi al di sopra dei 1.650 dollari l'oncia e la produzione raggiungesse le 265mila once all'anno a Marigold e le 115.000 a Seabee, i ricavi annuali di SSR Mining balzerebbero intorno ai 100 milioni di dollari, che potrebbero aggiungere 30-40 milioni di utile netto.

Anche per questo motivo SSR Mining è un'azione da non trascurare in questa fase di mercato, per un investimento futuro di successo.

Fonte: News Trend Online