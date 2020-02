Coronavirus Borse e Mercati scenari: crollo, recessione mondiale

01/02/2020 17:07

Il tracollo dei mercati azionari mondiali, a partire da Wall Street dopo una lunga cavalcata pluriennale, ed una recessione globale guidata dalla contrazione del Pil cinese a causa del coronavirus.

Coronavirus, lo scenario peggiore per le Borse e per i mercati finanziari

E' questo, in estrema sintesi, lo scenario peggiore per le Borse e per i mercati finanziari nel caso in cui nelle prossime settimane il coronavirus dovesse continuare a diffondersi dalla Cina verso tutto il resto del mondo.

Borse, settimana nera nella morsa del coronavirus.



Piazza Affari cede il 3%, giù Wall Street https://t.co/SjnyLtDxe6 pic.twitter.com/cxHwHx2TY2

— valentina ciuffardi (@vlntnc) February 1, 2020

Al netto del forte calo di ieri a Wall Street e sulle Borse europee, come riporta IlSole24Ore, fino ad oggi possiamo dire che l'azionario ha mostrato buoni segnali di tenuta, ma è chiaro che la situazione potrebbe precipitare da un momento all'altro.

Effetto coronavirus, la grande frenata del lusso e del turismo https://t.co/nf9gwk5LVX

— Massimo Daniele Iafisco (@iafisco_daniele) February 1, 2020

Settore azionario, dopo lusso e turismo occhio agli energetici

Per il momento abbiamo assistito, in particolare, a vendite sulle società legate ai trasporti, a partire dalle compagnie aeree, e passando per il lusso come segnalato dal Corriere.it, ma a rischiare grosso nel breve termine sono pure i titoli energetici nel caso in cui dovesse registrarsi un arretramento globale della crescita economica.



L'Italia non è chiaramente immune da rischi visto che, ha riportato l'agenzia di stampa AGI, tra il nostro Paese e la Cina l'interscambio commerciale vale ben 44 miliardi di euro.

Crollo Borse, il coronavirus nell'anno delle elezioni presidenziali USA

Il coronavirus, inoltre, ha totalmente oscurato la questione USA-Cina sui dazi dopo le firme sulla cosiddetta Fase Uno, e pure le tensioni tra Stati Uniti e Iran, ma nello stesso tempo potrebbe essere la 'scusa' per una caduta dei listini azionari che pur tuttavia, proprio negli USA, Donald Trump non si può permettere in vista delle elezioni presidenziali di martedì 3 novembre del 2020.



I fattori in gioco, tra politica, economia e finanza, sono infatti tanti e sono tali che ancora una volta l'andamento dei mercati azionari nel 2020, tra irrazionalità ed imprevedibilità, potrebbe sorprendere più in positivo che in negativo.

Si prevede che le elezioni del 2020 saranno tra le più controverse della storia statunitense.

https://t.co/koLGDFr4fD

— Pierpaolo Molinengo (@pier_molinengo) January 31, 2020

Autore: Filadelfo Scamporrino Fonte: News Trend Online