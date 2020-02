Coronavirus quarantena Nord Italia, come cambia vita ed economia

23/02/2020 11:57

Per contenere il contagio da coronavirus, il Governo italiano, a conclusione di un Consiglio dei ministri straordinario, ha varato tutta una serie di misure restrittive che, finalizzate al contenimento, cambieranno da subito la vita e l'economia nei cosiddetti Comuni focolaio.

Coronavirus Nord Italia, le restrizioni nei Comuni focolaio

In particolare, nei Comuni e nelle aree interessate al contagio scatta non solo il divieto di accesso e di allontanamento dei residenti, ma anche la sospensione di eventi, chiusura delle scuole e dei musei e di ogni altro luogo, pubblico o privato, di aggregazione.



A scattare pure è la chiusura degli uffici pubblici fatta salva l'erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità.

Quarantena Coronavirus, applicazione con sorveglianza attiva

La quarantena, con l'applicazione della sorveglianza attiva, scatta per tutti coloro che entrano in Italia da Paesi a rischio epidemiologico, e per tutti coloro che hanno contatti stretti con persone affette dal coronavirus.



In tal caso, previa comunicazione al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente, a scattare è la misura di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva.

Coronavirus Lombardia: paziente zero chi è? Ricadute economiche https://t.co/BlyPRgWK7J

— Trend Online (@TrendOnline) February 21, 2020

Come cambia l'economia nei Comuni focolaio

Dal punto di vista prettamente economico, il Governo ha varato misure finalizzate alla chiusura, nei Comuni focolaio, di alcune tipologie di attività commerciali, ed anche di alcune tipologie di impresa.



Inoltre, l'acquisto di beni di prima necessità dovrà avvenire a fronte dell'utilizzo di dispositivi di protezione individuale.

Coronavirus Lombardia, attivato il numero unico di emergenza

Intanto in Lombardia, la Regione che al momento è quella più colpita dal contagio, è stato attivato l'800 89 45 45, numero unico di emergenza. Ricordiamo che nella Regione sono state rinviate a data da destinarsi le partite di calcio di Serie A Atalanta-Sassuolo ed Inter-Sampdoria.



In Piemonte rinviata pure Torino-Parma, ed in Veneto Hellas Verona-Cagliari.

Autore: Filadelfo Scamporrino Fonte: News Trend Online