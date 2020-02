ENI: domani conti e nuova strategia. Cattive sorprese in arrivo?

Wall Street ancora sotto pressione: avvio atteso in rosso per il Dow&co

ENI perde quota alla vigilia dell'appuntamento con la trimestrale per la quale si prevedono indicatori tutti in calo. Occhio al debito..... PRIMO PIANO - 27/02/2020 14:03

Al contempo però, le incertezze sulla domanda di idrocarburi per gli effetti della diffusione del coronavirus, continueranno a pesare sull'andamento di ENI in Borsa.

Il tema chiave della stessa, come spiegato da Equita SIM, sara? la energy transition e la sostenibilita?, intesa come riduzione delle emissioni di gas serra, maggior esposizione a business "low carbon", oltre all’incremento del peso delle rinnovabili.

Lo stesso rating è stato ribadito non più tardi di ieri da Equita SIM, con un target price a 16 euro. Dai conti del quarto trimestre di ENI gli analisti si aspettano un utile netto adjusted in flessione del 59% a 601 milioni di euro, mentre l'Ebit adjusted dovrebbe calare del 34% a 1,971 miliardi.

L'utile netto adjusted del quarto trimestre dovrebbe essere influenzato negativamente da un'aliquota fiscale più elevata, per via delle maggiori imposte relative alle vendite di gas dalla Libia.

Guardando al solo quarto trimestre, il consensus stima un utile netto adjusted in flessione del 54% a 680 milioni di euro, mentre l'utile operativo adjusted è visto in contrazione del 34% a 1,99 miliardi.

