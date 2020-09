Fca affonda, ma è da comprare al volo. Ecco i motivi per il buy

21/09/2020 12:55

La violenta ondata di vendite che si sta abbattendo oggi su Piazza Affari, che accusa una delle peggiori performance in Europa, non sta risparmiando nessuna delle blue chips.

Fca sotto scacco: bruciato il rally della scorsa settimana

A finire nel mirino dei ribassisti è anche Fca che in realtà già da metà della scorsa settimana aveva imboccato con decisione la via delle vendite.

Il titolo, dopo l'exploit di martedì scorso, quando in una sola giornata aveva guadagna ben nove punti percentuali, già a partire dal giorno successivo è tornato a perdere terreno.

Oggi Fca arretra per la quarta seduta di fila e dopo aver accusato una flessione di oltre il 3,5% venerdì scorso, mostra una correzione ancora più ampia nella sessione odierna.

Negli ultimi minuti Fca si presenta a 9,928 euro, con un affondo del 4,34% e oltre 5,2 milioni di azioni transitate sul mercato fino ad ora, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 9,5 milioni.

Fca penalizzato dai timori del mercato: ecco quali

Il titolo annulla così il vantaggio conquistato durante la scorsa settimana e oggi è travolto dalle vendite in una giornata in cui è tutta Piazza Affari a fine sotto pressione, per via dei rinnovati timori relativi alla diffusione del coronavirus in Europa.

A spaventare gli investitori è in particolare la minaccia della possibile adozione di misure restrittive che avrebbero indubbiamente ripercussioni negative sull'economia.

Inevitabile quindi il contraccolpo accusato dal settore industriale e dalla stessa Fca che non riesce a trovare alcun conforto nelle mosse annunciate oggi da alcuni broker.

Fca: Kepler Cheuvreux conferma buy e alza target.



Upside del 60%

Nel dettaglio gli analisti di Kepler Cheuvreux hanno deciso di confermare la loro view bullish sul titolo, reiterando la raccomandazione "buy", con un prezzo obiettivo incrementato da 14 a 16 euro, valore che implica un potenziale di upside di circa il 60% rispetto alle quotazioni correnti a Piazza Affari.

Fca, secondo gli analisti, ha mostrato più resilienza del previsto nel primo semestre dell'anno e le attese ora per la seconda metà del 2020 sono per un free cash flow forte.

Kepler Cheuvreux evidenzia da un primo sguardo a Stellantis, la società che nascerà dalla fusione tra Fca e Psa, suggerisce nel 2021 un business che riuscirà a generare molta cassa.

Fca: anche Oddo BHF migliora la valutazione e resta bullish

Sempre oggi Fca è finito sotto la lente di Oddo BHF che, al pari di Kepler Cheuvreux, ha reiterato il rating "buy", rivedendo al rialzo il target price da 12 a 14 euro.

Il broker ritiene che i fondamentali dovrebbero tornare al centro dell'attenzione dopo che Fca e Psa hanno trovato un accordo finale sui termini finanziari della loro fusione.

L'idea degli analisti è che sia decisamente sottostimato il potenziale della nuova entità che nascerà dal deal tra Fca e Psa a ciò si aggiunge che la valutazione è molto bassa.

Anche per questi motivi gli esperti di Oddo BHF ritengono che Fca e Psa siano le opportunità più appetibili nel settore di riferimento, considerando che le attuali quotazioni di Borsa non rispecchiano il potenziale di Stellantis.

Fonte: News Trend Online