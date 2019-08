Ftse Mib giù e Spread su in attesa di Conte: quali scenari ora?

20/08/2019 11:00

Dopo il rialzo messo a segno nelle ultime due sedute prevale una certa cautela sulle Borse europee che dopo aver tentato un allungo sin dalle prime battute si stanno muovendo a passo di gambero.

Borse UE caute: Piazza Affari la peggiore. Sale lo spread BTP-BUnd

Il Ftse100 mostra ora un rialzo dello 0,32%, mentre il Cac40 mostra un frazionale progresso dello 0,07%, diversamente dal Dax30 che si è già riportato sotto la parità con un lieve clao dello 0,04%.

Resta ancora più indietro Piazza Affari dove il Ftse Mib da subito si è posizionato in territorio negativo e ora cede lo 0,56%, a ridosso di area 20.600.

In rialzo lo Spread BTP-Bund che sale dell'1,95% a 214,6 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni cala dello 0,14% all'1,467%.

Tanto l'azionario quanto l'obbligazionario italiani mostrano non poca cautela in una giornata clou per la politica del Paese.

Piazza Affari in attesa del discorso di Conte: i possibili scenari

Alle ore 15 è infatti atteso il discorso al Senato del Premier che riferirà sulla crisi di Governo, dopo l'annuncio della Lega di voler sfiducia l'Esecutivo.

Secondo quanto scrive la Stampa, dopo le sue comunicazioni il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, salirà al Colle per rassegnare le dimissioni.

A quel punto il Capo dello Stato Mattarella aspetterà le indicazioni dei partiti durante le consultazioni senza fornire indicazioni.

Al momento non è in ballo l'ipotesi di un Governo del Presidente, ma in mancanza di accordi si potrebbe andare verso un Esecutivo tecnico per traghettare l'Italia al voto.

Intanto, sempre secondo quanto riferisce la Stampa, Partito Democratico e Movimento 5 Stelle stanno trattando per dare vita ad un Governo in due tappe.

Non è da escludere un Conte bis e un Governo ponte per mettere in sicurezza i conti e sterilizzare l'aumento dell'IVA.





L'idea è quella di un Governo di transizione, sostenuto dalla sinistra e dal Movimento 5 Stelle, che metta in sicurezza la legge di bilancio sgravata dalla flat tax, per poi approdare ad un Governo politico effettivo.

Piazza Affari: per Morgan Stanley un voto anticipato sarebbe negativo

L'incertezza resta in ogni caso elevata e diversi sono i possibili sviluppi dell'attuale crisi di Governo.



Nelle ultime giornate sembra essersi allontanata l'ipotesi di un voto anticipato che in ogni caso non è da escludere del tutto.

Per gli analisti di Morgan Stanley decisivo sarà l'appuntamento del primo pomeriggio per capire se l'Italia riuscirà ad evitare un ritorno alle urne prima del tempo.

Uno sviluppo di questo tipo a detta della banca Usa sarebbe negativo per il mercato, perchè renderebbe più complicata l'approvazione della legge di bilancio, visto che la bozza della stessa deve essere inviata a Bruxelles entro metà ottobre.

Gli analisti fanno notare inoltre che elezioni anticipate complicherebbero anche la sterilizzazione delle clausole di salvaguardia sull'IVA, il cui innesco avrebbe un effetto molto negativo sull'economia.

Per Commerzbank la soluzione più costruttiva è un Governo M5S-PD

Contrariamente alle elezioni anticipate, la soluzione più costruttiva secondo gli analisti di Commerzbank sarebbe un Governo M5S-PD.

Questo sarebbe l'esito più probabile nel caso in cui il premier Conte dovesse rassegnare le sue dimissioni oggi o essere sfiduciato dal Senato.

A detta di Commerbank un Governo M5S-PD porterebbe ad una maggiore spesa pubblica, ma con un deficit al di sotto del 3%.

In tal caso di avrebbe un Esecutivo più favorevole all'Europa, con un minor rischio Paese, e questo potrebbe essere il risultato paradossale della crisi politica innescata da Salvini.

Citigroup: mercati in festa con Esecutivo M5S-PD

E' questa l'idea di Citigroup, i cui analisti ritengono che in uno scenario di questo tipo i mercati potrebbero festeggiare, visto anche l'ottimismo palesato nelle ultime giornate relativamente all'ipotesi di un Governo M5S-PD.

La banca Usa però invita alla cautela, visto che gli esiti della crisi possono essere diversi e non vi è alcuna certezza al momento su questo fronte.

Fonte: News Trend Online