Ftse Mib: un ribasso senza freni. Scenario sempre più negativo

Avvio di settimana tutto in discesa per le Borse europee che dopo l'affondo di venerdì scorso hanno continuato a perdere terreno oggi.

Il Ftse100 e il Cac40 sono scesi rispettivamente del 2,47% e del 2,19%, mentre il Dax30 ha chiuso gli scambi in calo dell'1,8%.

Ftse Mib in rosso, ma si difende meglio degli altri in Europa

Si è difesa meglio degli altri Piazza Affari che ha visto il Ftse Mib terminare le contrattazioni a 20.773 punti, in flessione dell'1,3%, dopo aver segnato nell'intraday un massimo a 20.963 e un minimo a 20.687 punti.

L'indice ha bucato già in avvio la soglia dei 21.000 punti, continuare a scivolare verso il basso e riuscendo a trovare un momentaneo sostegno in area 20.700.

La tenuta di questa soglia non offre alcuna garanzia di una ripresa delle quotazioni nel breve, per quando l'ipervenduto che inizia ad affiorare sugli oscillatori induce a pensare ad un possibile rimbalzo.

Non è da escludere che un tentativo in tal senso possa essere compiuto dopo il test del supporto in area 20.500, con primo target in area 20.700/20.800 e obiettivo successivo a ridosso dei 21.000/21.040 punti, dove verrebbe chiuso il gap-down lasciato aperto oggi.

Al di sopra di tale soglia il Ftse Mib metterà nel mirino i 21.200/21.300 punti, superati i quali ci sarà spazio per un test di area 21.500.

Una volta raggiunta questa soglia non sarà da escludere una ripresa delle vendite che potrebbero condurre l'indice anche al di sotto dei valori appena raggiunto.

Segnali di forza con lo sfondamento al rialzo dei 21.500 punti, preludio ad un test di area 22.000 prima e più in là nel tempo dei massimi dell'anno a ridosso dei 22.350 punti.

Fino a quando il Ftse Mib si manterrà al di sotto di area 21.000 sarà elevato il rischio di assistere a nuovi ribassi.

Il primo target è in area 20.500, rotta la quale la discesa proseguirà verso i 20.200 punti prima e in seguito in direzione di area 20.000.





Sarà questo l'ultimo baluardo da difendere per evitare un ritorno dell'indice sui minimi di fine maggio in are 19.500.

I market movers in America e in Europa

Per domani si segnala solo l'indice Redbook relativo alle vendite al dettaglio nelle maggiori catene Usa.

In calendario anche un discorso di James Bullard, presidente della Fed di St.Louis.

Sul fronte societario segnaliamo dopo la chiusura di Wall Street i risultati degli ultimi tre mesi di Walt Disney e di Micron Technology che per non deludere le attese dovranno centrare l'obiettivo di un utile per azione pari rispettivamente a 1,75 e a 1,37 dollari.

In Europa si guarderà alla Germania dove saranno resi noti gli ordini al settre manifatturiero che a giugno dovrebbero salire dello 0,5%, in netto recupero dopo la flessione del 2,2% precedente.

I titoli da seguire a Piazza Affari

A Piazza Affari da seguire domani i risultati del primo semestre di Banco BPM e alla prova dei conti saranno chiamati anche diversi titoli a piccola e media capitalizzazione.

Si tratta di: Banco Desio e Brianza, Credito Valtellinese, Enav, Exprivia, Fila, Gas Plus, Gefran, Sabaf e Toscana Aeroporti.

