Ftse Mib vicino ad un punto di rimbalzo, ma è bene non fidarsi

23/05/2019 19:15

La chiusura contrastata di ieri è stata seguita oggi da pesante ribasso per le Borse europee che hanno terminato gli scambi tutte in flessione. Il Ftse100 è sceso dell'1,41%, mentre il Dax30 e il Cac40 hanno accusato un calo rispettivamente dell'1,78% e dell'1,81%.

Al pari di quanto accaduto ieri, il conto più salato è stato pagato da Piazza Affari che ha visto il Ftse Mib terminare gli scambi a 20.136 punti, con un affondo del 2,12%, dopo aver segnato nell'intraday un massimo a 20.470 e un minimo a 20.122 punti.

Ftse Mib ancora il peggiore in Europa: occhio ad area 20.000 ora

L'indice delle blue chips ha avviato gli scambi oggi con un gap-down che ha portato subito alla violazione di area 20.500 e dei minimi toccati poco sotto nelle ultime sedute.

Le quotazioni sono scese dapprima a chiudere il gap-up di fine febbraio a ridosso di area 20.300, per poi proseguire la discesa fin verso i 20.100 punti.

Con il movimento odierno il Ftse Mib ha inviato nuovi segnali di negatività, a conferma di un quadro tecnico già precario, quale era quello venutosi a delineare nelle ultime sedute.

La forza ribassista in atto sul nostro mercato non lascia ben sperare nel breve e l'unica possibilità di assistere ad un primo tentativo di recupero è rappresentata dalla tenuta della soglia psicologica dei 20.000 punti.

Se il Ftse Mib riuscirà a mantenere inviolato questo supporto, allora potrà avviare un rimbalzo che troverà un primo ostacolo in area 20.300 e una barriera ancora più rilevante a ridosso dei 20.500 punti.

Solo con la riconquista di questo livello l'indice potrà avviare un recupero più consistente che dovrà subito fare i conti con la resistenza intermedia dei 20.750 punti, prima di pensare ad un ritorno in area 21.000/21.100.

L'attenzione ora è tutta rivolta al sostegno chiave dei 20.000 punti, visto che la violazione di tale soglia condurrà il Ftse Mib verso i 19.600/19.500 punti prima e in seguito in direzione di area 19.300, ultimo baluardo da difendere per evitare un approdo sulla soglia psicologica dei 19.000 punti.

Ricordiamo che quella di domani è l'ultima seduta prima dell'elezioni UE di domenica e salvo sorprese dell'ultimo minuto è difficile immaginare che gli operatori si sbilancino più di tanto in un verso o nell'altro prima di conoscere l'esito che arriverà dalle urne.

I market movers in America

Sul fronte macro Usa per domani è previsto un solo aggiornamento e si tratta del dato preliminare degli ordini di beni durevoli che ad aprile dovrebbero evidenziare una variazione negativa dell'1,8%, in netto calo rispetto al rialzo del 2,8%.





Al netto della componente trasporti le stime parlano di un progresso dello 0,2% in linea con la lettura precedente.

Sul versante societario da seguire i risultati degli ultimi tre mesi di Foot Locker per i quali si prevede un utile per azione di 1,6 dollari.

I dati macro e gli eventi in Europa

In Europa non sono previsti dati macro di rilievo, mentre a mercati chiusi è atteso l'aggiornamento del rating della Spagna da parte di Moody's, mentre Fitch si pronuncerà su quello del Portogallo.

I titoli da seguire a Piazza Affari

A Piazza Affari si conosceranno i risultati del primo trimestre di Garofalo Health Care.

In agenda le assemblee di Garofalo Health Care e Mondo TV Finance per l'approvazione dei dati di bilancio dell'esercizio 2018.









