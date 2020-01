Negozio chiuso per ferie, malattia: il Fisco ora lo vuole sapere

10/01/2020 20:54

In Italia il commercio, come libera impresa, è morto. Ad affermarlo è IlGiornale.it in virtù del fatto che il Fisco sul negoziante vuole sapere tutto, proprio tutto includendo pure il periodo in cui è chiuso per ferie o per malattia.

Comunicazione obbligatoria sui periodi di chiusura negozi, altrimenti sarà multa

Secondo il Quotidiano questa comunicazione è obbligatoria, altrimenti a carico del commerciante a scattare sarà una multa in linea con il fatto che quella legata al monitoraggio ed al controllo fiscale risulta essere ormai paragonabile, in tutto e per tutto, all'operato di un Grande Fratello.

Obbligo comunicazione negozio chiuso legata alla novità dello scontrino elettronico

Nel dettaglio, l'obbligo di comunicazione non riguarderebbe solo le chiusure dei negozi per ferie e per malattia o infortunio, e quindi in casi eccezionali, ma pure pure le chiusure settimanali, le chiusure domenicali, quelle legate alla stagionalità ed ogni altra ipotesi di interruzione di attività che, al netto di malfunzionamenti tecnici dell’apparecchio, comporta lo stop all'emissione di scontrini elettronici.

Scontrino elettronico 2020, obbligo per tutti i commercianti dall'1 gennaio

Al riguardo IlGiornale, tra l'altro, sottolinea come lo scontrino elettronico sia diventato obbligatorio dall'1 gennaio del 2020 per tutti i commercianti, mentre prima c'è stata una fase transitoria con obbligo solo per gli esercizi commerciali aventi annualmente un volume d’affari superiore alla soglia dei 400mila euro.



Il che significa che ora nel settore del commercio il negoziante dovrà ubbidire al Fisco anche quando non può aprire perché è rimasto a letto con la febbre.

In definitiva, secondo IlGiornale, con l'obbligo di comunicazione delle chiusure al Fisco si rischia in Italia di strozzare il settore del commercio, e nel complesso l'economia in quanto si disincentiva l’apertura dei negozi.

