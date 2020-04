Partite IVA, nuovo Bonus di 1000 euro ma solo in alcune Regioni

15/04/2020 14:05

Partite IVA, non solo in arrivo il Bonus INPS 600 euro, ma in alcune Regioni è possibile godere di indennità e aiuti che arrivano fino a 1000 euro.

In piena emergenza Coronavirus, le Partite IVA costrette a subire lo stop produttivo possono beneficiare del nuovo Bonus di 1000 euro.

Scopriamo quali sono le Regioni che prevedono la possibilità di beneficiare del nuovo Bonus Partite IVA di 1000 euro.

Partite IVA: in arrivo il nuovo Bonus di 1000 euro, ecco le Regioni

Alcune Regioni italiane in soccorso delle Partite IVA costrette a subire la riduzione, o meglio l’azzeramento, del fatturato a causa delle norme restrittive previste dall’Esecutivo per combattere la pandemia Coronavirus.

Intanto che il Bonus 600 euro venga accreditato a partire dal 15 aprile, è stato già confermato per il mese prossimo che il suo importo sarà incrementato di 200 euro per chi ha subito perdite economiche.

In attesa che arrivino i soldi messi a disposizione dal Governo Conte, alcune regioni erogheranno il nuovo Bonus di 1000 euro, un bonus extra oltre ai 600 euro per le Partite IVA.

Lombardia e Piemonte sono le regioni più colpite in assoluto: le giunte regionali stanno lavorando per definire quanto prima misure integrative come il Bonus 1000 euro per le Partite IVA.

Attilio Superti, vicesegretario del Consiglio regionale lombardo, sottolinea:

“Siamo pronti con alcune proposte da sottoporre alla Giunta in discussione nei prossimi giorni”.

Bonus 1000 euro Partite IVA Regione Campania

Per il mese di maggio la Regione Campania riconoscerà per le Partite IVA un Bonus 1000 euro: si tratta di un’erogazione una tantum che andrà ad aggiungersi al bonus INPS 600 euro.

In Campania il Bonus 1000 euro extra Bonus INPS 600 euro Partite IVA sarà erogato ai lavoratori autonomi e freelancer con meno di 35 mila euro di reddito, che potranno godere di un’indennità integrativa che si sommerà a quello nazionale.

La Regione Campania ha varato un piano complessivo di 604 milioni di euro per l'emergenza «socio-economica» indotta dalla pandemia Coronavirus.

80 milioni sono riservati al Bonus 1000 euro per 80.000 Partite IVA.

Pertanto, una Partita IVA campana potrà beneficiare di ben 1.600 euro di Bonus.

Bonus 1000 euro Partite IVA Piemonte

Anche le Partite IVA residenti in Piemonte potranno beneficiare di un’indennità economica integrativa rispetto al Bonus INPS 600 euro.

La Regione Piemonte ha messo a disposizione fino a 7.500 euro di finanziamenti a fondo perduto.

Bonus 1000 euro Partite IVA Regione Lazio

La Regione Lazio eroga prestiti a tasso zero restituibili in cinque anni per sostenere economicamente le Partite IVA e tutto il mondo libero-professionale.

La maggior parte degli interventi economici riguarda l’erogazione della liquidità alle Partite iva, ma non mancano delle misure aggiuntive.

Le Partite IVA potranno utilizzare la piattaforma «Fare Lazio»: saranno stanziati 55 milioni di euro destinati a prestiti di liquidità di piccola entità.

Bonus 1000 euro Partite IVA Regione Sardegna

La Regione Sardegna ha stanziato 120 milioni di euro a sostegno delle famiglie sarde.

Il Bonus non sarà di mille euro, ma di 800 euro e spetterà ai titolari di Partita IVA che hanno dovuto sospendere la propria attività a causa dell’emergenza epidemiologica.

Sono effettivamente in erogazione i 600 Euro per il sostegno alle #PartitaIVA.







Dopo soli 74 giorni da dichiarazione emergenza e 35 dall’inizio del #lockdown in tutta #Italia, arrivano i primi aiuti agli italiani.

#coronavirus #Conte #Gualtieri pic.twitter.com/s2oLbNHRlh

— Niccolò Gusso (@niccogusso) April 15, 2020





Fonte: News Trend Online