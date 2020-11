Ftse Mib: i titoli da seguire. Occhio al discorso di Lagarde

Assemblee a Piazza Affari: prevista per oggi una riunione assembleare di S.S. Lazio per l'approvazione del bilancio 2019-2020 e la nomina del presiente del consiglio di sorveglianza.

Dati Macro ed Eventi Usa: per oggi non sono previsti aggiornamenti macro di rilievo negli Stati Uniti.

Wall Street: conclusione positiva ieri per la piazza azionaria americana dove il Dow Jones e l'S&P500 sono saliti rispettivamente dello 0,15% e delo 0,39%, mentre il Nasdaq Composite si è fermato a 11.904,71 punti, in progresso dello 0,87%.

Petrolio: chiusura in calo ieri per le quotazioni dell'oro nero che sono scese dello 0,19% a 41,74 dollari.

