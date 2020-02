Ftse Mib: tempo di buy dopo il sell-off? La strategia di Fineco

Foti fa sapere che il gruppo da lui guidato sta suggerendo ai clienti più timorosi l'approccio del "piano di decumulo". In sostanza, ha spiegato l'AD di FineoBank, "anzichè investire subito una certa somma sulle Borse, si inizia a metterla in un veicolo a basso profilo di rischio, tipo un fondo monetario o un prodotto assicurativo.

Il manager di Finecobahk aggiunge che non bisogna farsi prendere dal panico, quanto piuttosto rimanere coerenti con gli obiettivi di medio-lungo termine, anche perchè "prima o poi sarà trovato un vaccino per il coronavirus.

Non è facile dire se il ribasso partito nei giorni scorsi si debba considerare concluso, ma sicuramente non bisogna farsi prendere dal panico.

Dopo quattro sedute consecutive in ribasso, Piazza Affari riesce a trovare gli spunti giusti per dare vita ad un rimbalzo e lo fa peraltro con un movimento in controtendenza rispetto alle altre Borse europee.

