23/10/2019 15:03

Piazza Affari peggiore in Europa, risale lo spread. FTSE MIB -0,74%.

Il FTSE MIB segna -0,74%, il FTSE Italia All-Share -0,72%, il FTSE Italia Mid Cap -0,55%, il FTSE Italia STAR -0,68%.

*BTP negativi, sale lo spread. *Il rendimento del decennale segna 1,04% (chiusura precedente a 1,01%), lo spread sul Bund segna 143 bp (da 138) (dati MTS).

Mercati azionari europei deboli: Euro Stoxx 50 -0,3%, FTSE 100 +0,2%, DAX -0,0%, CAC 40 -0,4%, IBEX 35 -0,0%.

Pochi minuti prima dell'apertura di Wall Street i future sui principali indici USA sono in parità: S&P 500 -0,1%, Nasdaq 100 +0,1%, Dow Jones Industrial +0,0%.

Amplifon, -3,0% a 20,60 euro, accelera al ribasso e tocca i minimi da fine luglio.



Tra una settimana esatta il cda esaminerà i risultati al 30 settembre. Il primo semestre è andato in archivio con ricavi consolidati pari a 832,0 milioni di euro (+25,0% a/a a cambi costanti e +26,1% a/a a cambi correnti) e utile netto su base ricorrente pari a 61,9 milioni di euro (+31,6% a/a, +21,2% a/a su base as reported).

La flessione odierna spinge il titolo sotto area 21 euro determinando (in caso di conferma in chiusura di seduta) il completamento del potenziale testa e spalle ribassista in formazione da inizio agosto, prologo ad approfondimenti verso le ex resistenze a quota 18. Da inizio anno il titolo si mantiene in progresso del 45% ed è quindi esposto alle prese di profitto.

In rosso Pirelli -2,3%: Nokian Tyres (-2,4% alla borsa di Helsinki) ha rivisto al ribasso le stime 2019 a causa della debolezza del settore auto.



I ricavi a cambi costanti sono attesi in linea con quelli del 2018 (da leggermente più elevati). In calo anche Michelin -1,1%, mentre Continental è in parità.

STM -1,6% perde terreno in scia a Texas Instruments (-1,80% ieri in chiusura al NASDAQ, -8,1% nel pre-market) dopo la pubblicazione di risultati relativi al terzo trimestre segnati da profitti netti in declino da 1,57 miliardi (1,58 dollari per azione) a 1,43 miliardi (1,49).

I ricavi sono scesi nei tre mesi da 4,26 a 3,77 miliardi. Il consensus di FactSet era per utile a 1,42 dollari per azione e ricavi a 3,82 miliardi. Il produttore di chip di Dallas ha fornito un outlook debole, indicando una domanda in costante peggioramento e spingendo al ribasso sul listino tutto il comparto dei semiconduttori.



STM comunicherà i dati del terzo trimestre domattina prima dell'apertura del mercato.

CNH Industrial -0,2% riduce le perdite accusate dopo l'uscita dei dati di Caterpillar (-0,5% nel pre-market al NYSE, in precedenza cedeva circa il 5%): nel terzo trimestre l'utile è sceso a 2,66 dollari per azione, contro i 2,87 del consensus.

L'utile per azione 2019 è ora atteso a 10,90-11,40 dollari contro la precedente forchetta 12,06-13,06.

In rialzo Unipol +0,4% e BPER Banca +1,3%. Il Sole 24 Ore parla dell'ipotesi di integrazione tra l'istituto modenese e UBI Banca -1,5%: quest'ultima è in cerca di un partner assicurativo e l'asse Unipol-BPER potrebbe garantire buone sinergie.



Il quotidiano scrive che alcuni grandi soci di UBI (fondazioni e imprenditori) e BPER (Unipol e Fondazione Sardegna) sembrano interessati. Nelle ultime settimane si è invece parlato soprattutto della possibile combinazione tra UBI e Banco BPM -1,6%.

Technogym -5,3% accelera al ribasso dopo la pubblicazione del dato sui ricavi nei primi nove mesi del 2019: 464,8 milioni di euro, +7,2% a/a (+5,4% a cambi costanti).

Al termine del primo semestre i ricavi erano pari a 295 milioni, +8,2% a/a (+6,5% a cambi costanti). Nel terzo trimestre c'è stato quindi un rallentamento delle vendite.

Gamenet, -7,5% a 12,78 euro, in forte calo dopo l'acquisizione dell'48,67% da parte di Gamma Bidco (fondi Apollo Management) a 12,50 euro per azione.



Gamma Bidco lancerà un'OPA obbligatoria allo stesso prezzo pagato ai venditori (TCP e Intralot). Secondo Banca IMI ed Equita il prezzo non riflette appieno il potenziale di crescita di Gamenet.

Bio-On in asta di volatilità per eccesso di ribasso (teorico -50%) dopo la notizia degli arresti domiciliari dei fondatori della società Marco Astorri (che è anche presidente e a.d.) e Guido Cicognani (vicepresidente) nell'ambito di una inchiesta su false informazioni e manipolazione del mercato.



Ai domiciliari anche Gianfranco Capodaglio, presidente del Collegio sindacale. Sequestrati beni per 150 milioni di euro. L'indagine della Procura di Bologna è partita dalla denuncia del fondo Quintessential.

Gli appuntamenti macroeconomici in programma oggi: alle 16:00 indice fiducia consumatori preliminare eurozona.

Negli USA alle 16:30 scorte petrolio settimanali (EIA).

(Simone Ferradini - www.ftaonline.com)

