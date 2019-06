07/06/2019 15:10

Piazza Affari positiva e BTP euforici. FTSE MIB +0,88%.

*Il FTSE MIB segna +0,88%, il FTSE Italia All-Share +0,86%, il FTSE Italia Mid Cap +0,74%, il FTSE Italia STAR +0,72%.

BTP euforici:* nella riunione di ieri alcuni membri del direttivo BCE hanno sollevato la possibilità di un riavvio del Quantitative Easing (acquisti di titoli di Stato da parte dell'Eurotower).

Il decennale rende il 2,35% contro il 2,53% della chiusura precedente, lo spread sul Bund segna 260 bp (da 275) (dati MTS).

Mercati azionari europei tonici: Euro Stoxx 50 +1,1%, FTSE 100 +0,8%, DAX +0,6%, CAC 40 +1,4%, IBEX 35 +0,6%.

Pochi minuti prima dell'apertura di Wall Street i future sui principali indici USA sono in verde: S&P 500 +0,3%, Nasdaq 100 +0,4%, Dow Jones Industrial +0,2%.

Juventus Football Club +4,8% accelera e tocca i massimi da metà aprile.



Secondo indiscrezioni Maurizio Sarri, attuale tecnico del Chelsea, potrebbe essere liberato a breve dai "blues" e quindi siglare l'accordo con il club bianconero

Molto bene Salvatore Ferragamo, +2,2% a 20,08 euro, che si mette ancora in evidenza dopo il rialzo di ieri in scia al report di HSBC: gli analisti della banca britannica hanno migliorato la raccomandazione sul titolo da reduce a hold, con target incrementato da 16 a 19 euro.

Guadagnano terreno Atlantia +1,3%, SIAS +3,5% e ASTM +1,9% dopo che il Senato ha approvato l'emendamento al decreto sblocca-cantieri voluto dal ministro delle infrastrutture Toninelli, ma con una modifica importante: la responsabilita' per il funzionario che firma la revoca anticipata di una concessione autostradale è esclusa ma solo con l'approvazione preventiva della Corte dei Conti, mentre nella versione originale era sufficiente il parere dell'Avvocatura dello Stato.



In pratica la revoca delle concessioni è più complicata rispetto alla prima versione dell'emendamento.

*Bene le utility grazie al brusco calo dei rendimenti: in evidenza Enel +1,5%.

Leonardo +1,1%* si conferma in buona forma: ieri il titolo ha toccato i massimi da fine aprile prima di ripiegare nella seconda parte della seduta.

Mercoledi' a margine di un evento a Milano l'a.d. Alessandro Profumo ha affermato che in base alle analisi di scenario condotte dal gruppo non si prevedono impatti economici rilevanti in caso di hard Brexit. Leonardo ha comunicato giovedi' di aver sottoscritto un protocollo di intesa con BNL Gruppo BNP Paribas, Cassa Depositi e Prestiti, Intesa Sanpaolo e UniCredit nell'ambito del programma "LEAP2020", finalizzato a migliorare la sostenibilità e la performance della propria supply chain.



DCP e le banche citate, singolarmente o in sinergia tra loro ed anche per il tramite delle rispettive società-prodotto, promuoveranno tavoli operativi con Leonardo tesi a ricercare e perfezionare soluzioni finanziarie da offrire ai Key Suppliers.

Petroliferi in recupero grazie al balzo di ieri sera del greggio.

Il future agosto sul Brent segna 62,10 $/barile (da 60,50 circa), il future luglio sul WTI 52,90 $/barile (da 51,40 circa). Saipem +2,2%, Tenaris +0,5%, Eni +0,3%.

FCA -0,6% debole. Il ministro dell'economia francese, Bruno Le Maire, in un'intervista a Le Figaro ha spiegato che la trattativa per la fusione con Renault (+1,5%) avrebbe richiesto più tempo al fine di ottenere l'appoggio del partner Nissan (che al momento non c'è): FCA voleva chiudere subito e non c'erano le condizioni per farlo.

Positiva Mediaset +3,1% dopo la nuova accelerazione sul dossier della creazione del polo europeo della tv generalista.



Stando a quanto riferito dal Messaggero, il gruppo sta preparando il trasferimento della sede legale da Via Paleocapa a Milano all'Olanda (probabilmente ad Amsterdam). Il trasloco dovrebbe essere oggetto di un cda convocato per la prossima settimana, ma secondo Reuters l'annuncio potrebbe arrivare oggi.

Si tratterebbe di una mossa volta ad agevolare l'aggregazione con ProSiebenSat.1 Media: la scorsa settimana Mediaset ha annunciato l'acquisto del 9,6% del capitale (corrispondente a diritti di voto fino al 9,9%) del gruppo tedesco. Stamattina Mediaset ha smentito indiscrezioni giornalistiche su presunta offerta pubblica di acquisto delle minoranze della controllata Mediaset España (sospesa a Madrid, ultimo prezzo +8,68%).

Altissima volatilità per Falck Renewables (+5,7% a 3,6660 euro) che ieri ha ceduto ben l'11,25% dopo che Kepler Cheuvreux ha peggiorato la raccomandazione da hold a reduce e incrementato il target da 2,90 a 3,10 euro: il report ha dato il via a una fisiologica correzione dopo il recente rally.



Due giorni fa il titolo ha toccato il massimo storico a 3,9680 euro, portando il guadagno da inizio anno al 69% circa.

I dati macroeconomici in programma oggi: negli USA alle 16:00 scorte all'ingrosso.

(Simone Ferradini - www.ftaonline.com)

Fonte: News Trend Online